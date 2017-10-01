ООО "Профсервис" независимая оценка высочайшего качества

Независимая оценка — высокое качество, оперативность и бесплатные консультации по телефону

Низкие Цены

Мы работаем на объем регулярно оптимизируя и улучшая качество наших услуг, что позволяет нам держать конкурентные цены. В компании действует гибкая ценовая политика, позволяющая предоставлять постоянным клиентам весомые скидки.

Богатый опыт работы

Наша организация с 2001 года на рынке оценщиков, за это время мы приобрели огромный опыт работы и заслужили себе репутацию надежного партнера, способного удовлетворить любые пожеланияя клиента.

Качество услуг

Мы постоянно улучшаем качество оказываемых услуг, стараясь сделать общение между клиентом и компанией наиболее комфортным и продуктивным, регулярно повышая квалификацию наших специалистов.

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Оценка
автотранспорта

Оценка автотранспорта часто требуется при оформлении наследства, оформлении сделки куплипродажи а так же при разделе имущества.

от 1500 руб.

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Оценка квартиры для ипотеки

Оценка стоимости квартиры или комнаты необходимая процедура для получения ипотечного кредита в банке.

от 4000 руб.

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Оценка загородной недвижимости

Загородная недвижимость сегодня требует точной оценки для оспаривания кадастровой стоимости или получения кредита под залог имущества.

от 8000 руб.

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Достаточно часто при осуществлении бизнеса, приобретении или продаже различного имущества, в повседневной жизни при осуществлении различных операций и сделок требуются профессиональные услуги по оценке объектов материального и нематериального характера. Необходимость данных процедур обусловлена требованиями действующего законодательства, но в ряде случаев выступает инициативой собственника или владельца конкретного блага. Привлечение к работе надежной оценочной компании позволяет гарантировать, что все работы, независимо от уровня и степени их сложности, будут исполнены в кратчайшие сроки на достойном профессиональном уровне в соответствии с требованиями закона.

Услуги «ПрофСервис»: надежность и стабильность предлагаемого партнерства

Оценочная компания «Профсервис», осуществляющая специализированную деятельность на рынке с 2001 года, стремится предлагать своим клиентам максимально широкий спектр услуг, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. На сегодняшний день специалисты компании производят анализ материальных и нематериальных объектов на территории всей России, стремятся постоянно расширять спектр предлагаемых мероприятий. В штате компании работают исключительно грамотные и опытные специалисты высокой квалификации, которые постоянно повышают свой уровень, проходят профессиональную переподготовку.

Основные принципы деятельности нашей оценочной компании :

  • Индивидуальный подход и внимание во взаимоотношениях с каждым клиентом;
  • Постоянное развитие и повышение качества оказываемых услуг;
  • Компания предлагает широкий спектр услуг, позволяющий удовлетворить потребности каждого клиента при проведении оценочных мероприятий;
  • Постоянное совершенствование работы и сервиса по работе с клиентами;
  • Абсолютно прозрачная политика ценообразования, гибкость при формировании окончательной стоимости услуг.

На сегодняшний день специалисты компании «Профсервис» осуществляют свою деятельность по всем наиболее актуальным и востребованным направлениям на рынке.

Оценочная компания «Профсервис» постоянно отслеживает любые изменения в действующем российском и международном законодательстве, имеет аккредитацию при Сберегательном банке РФ, подтверждающую ее высокий уровень стабильного развития и степени надежности.

При проведении анализа бизнеса, квартиры, земельных участков и иных объектов специалисты компании стремятся использовать наиболее прогрессивные инструменты для оперативного разрешения всех поставленных целей и задач своих клиентов. К нам вы всегда можете обратиться, рассчитывая на полностью конфиденциальный подход, гарантию анонимности всех оказываемых оценочных услуг на достойном профессиональном уровне.

При необходимости получения профессиональной консультации по всем аспектам в области оценки квартиры, участков, бизнеса, транспорта, ущерба вы в рабочее время можете связаться со специалистами «Профсервис». Оценочная компания высоко ценит доверие и время своих клиентов, поэтому всю необходимую информацию и подробное консультирование готова представить по телефонам.

Почему мы?

1. Большой опыт работы

Ведя собственную деятельность с 2001 года, «ПрофCервис» удалось получить ценнейший опыт, позволяющий предлагать собственным заказчикам широкий спектр услуг высочайшего качества по низким ценам

2. Высокая квалификация

Оценочная компания на сегодняшний день располагает штатом квалифицированных сотрудников имеющих аккредитацию оценщика, которые являются профессионалами данной области. Динамичное и непрерывное развитие каждого члена команды и всей фирмы в целом позволяет с каждым годом усовершенствовать систему деятельности и неизменно повышать профессиональный уровень.

3. Репутация компании

В настоящее время «ПрофCервис» занимает лидирующие позиции на рынке предоставления оценочных услуг России. Это обусловлено не только качеством и высоким уровнем работы оценочной компании и выполнением всех ее обязательств в кратчайшие сроки. Организация также заслужила безупречную репутацию среди своих существующих и потенциальных клиентов, а также стратегических партнеров.

4. Ценовая политика

В нашей организации гибкая ценовая политика, позволяющая предоставлять клиентам значительные скидки.
У нас нет скрытых наценок, которые вылезают при заказе как у большинства других компаний.

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Как мы работаем

1. Обращение в компанию

Вы можете позвонить, оставить
заявку на сайте, связаться с нами через
окно консультанта на сайте или приехать в офис.
Все консультации по вопросам оценки — бесплатны.

2. Предоставление информации

Оставив ваши контактные данные
С вами свяжется представитель компании
для уточнения необходимой информации
и требуемых для проведения оценки документов.

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3. Начало работ

После изучения материалов и оплаты
независимый оценщик приступает к работе.
В ряде случаев, по необходимости, организуется
выезд представителя компании на объект оценки.

4. Результат оценки

По факту готовности отчета вы
получите уведомление в виде телефонного
звонка или письма на почту. Мы бесплатно
доставим готовый отчет до отделения банка.

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