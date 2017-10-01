Оценка
Достаточно часто при осуществлении бизнеса, приобретении или продаже различного имущества, в повседневной жизни при осуществлении различных операций и сделок требуются профессиональные услуги по оценке объектов материального и нематериального характера. Необходимость данных процедур обусловлена требованиями действующего законодательства, но в ряде случаев выступает инициативой собственника или владельца конкретного блага. Привлечение к работе надежной оценочной компании позволяет гарантировать, что все работы, независимо от уровня и степени их сложности, будут исполнены в кратчайшие сроки на достойном профессиональном уровне в соответствии с требованиями закона.
Услуги «ПрофСервис»: надежность и стабильность предлагаемого партнерства
Оценочная компания «Профсервис», осуществляющая специализированную деятельность на рынке с 2001 года, стремится предлагать своим клиентам максимально широкий спектр услуг, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. На сегодняшний день специалисты компании производят анализ материальных и нематериальных объектов на территории всей России, стремятся постоянно расширять спектр предлагаемых мероприятий. В штате компании работают исключительно грамотные и опытные специалисты высокой квалификации, которые постоянно повышают свой уровень, проходят профессиональную переподготовку.
Основные принципы деятельности нашей оценочной компании :
- Индивидуальный подход и внимание во взаимоотношениях с каждым клиентом;
- Постоянное развитие и повышение качества оказываемых услуг;
- Компания предлагает широкий спектр услуг, позволяющий удовлетворить потребности каждого клиента при проведении оценочных мероприятий;
- Постоянное совершенствование работы и сервиса по работе с клиентами;
- Абсолютно прозрачная политика ценообразования, гибкость при формировании окончательной стоимости услуг.
На сегодняшний день специалисты компании «Профсервис» осуществляют свою деятельность по всем наиболее актуальным и востребованным направлениям на рынке.
Оценочная компания «Профсервис» постоянно отслеживает любые изменения в действующем российском и международном законодательстве, имеет аккредитацию при Сберегательном банке РФ, подтверждающую ее высокий уровень стабильного развития и степени надежности.
При проведении анализа бизнеса, квартиры, земельных участков и иных объектов специалисты компании стремятся использовать наиболее прогрессивные инструменты для оперативного разрешения всех поставленных целей и задач своих клиентов. К нам вы всегда можете обратиться, рассчитывая на полностью конфиденциальный подход, гарантию анонимности всех оказываемых оценочных услуг на достойном профессиональном уровне.
При необходимости получения профессиональной консультации по всем аспектам в области оценки квартиры, участков, бизнеса, транспорта, ущерба вы в рабочее время можете связаться со специалистами «Профсервис». Оценочная компания высоко ценит доверие и время своих клиентов, поэтому всю необходимую информацию и подробное консультирование готова представить по телефонам.
Почему мы?
Как мы работаем
1. Обращение в компанию
Вы можете позвонить, оставить
заявку на сайте, связаться с нами через
окно консультанта на сайте или приехать в офис.
Все консультации по вопросам оценки — бесплатны.
2. Предоставление информации
Оставив ваши контактные данные
С вами свяжется представитель компании
для уточнения необходимой информации
и требуемых для проведения оценки документов.
3. Начало работ
После изучения материалов и оплаты
независимый оценщик приступает к работе.
В ряде случаев, по необходимости, организуется
выезд представителя компании на объект оценки.
4. Результат оценки
По факту готовности отчета вы
получите уведомление в виде телефонного
звонка или письма на почту. Мы бесплатно
доставим готовый отчет до отделения банка.